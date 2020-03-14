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Укрзалізниця призупиняє сполучення із Польщею

Укрзалізниця призупиняє сполучення із Польщею
12:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:З 7-ї ранку 13 березня було призупинено пасажирське залізничне сполучення із Словаччиною.

З 0:00 15 березня Укрзалізниця призупиняє пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"У зв'язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закриття міжнародного сполучення з іншими країнами, о 0:00 в ніч з суботи, 14 березня, на неділю, 15 березня, буде призупинено курсування пасажирських поїздів до Польщі. Цю інформацію підтверджує представник Укрзалізниці в Польщі", - йдеться в повідомленні.

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Загалом між Україною та Республікою Польща курсують два швидкісних поїзди № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль, №36 Одеса — Перемишль, № 67 Київ – Варшава, № 51 Львів – Вроцлав, а також безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Останні поїзди з Польщі здійснять свої рейси в Україну 14 березня: 706 і 716 Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль відправилися два поїзди Інтерсіті+ 705 і 715. На період призупинення пасажирського сполучення із Польщею, більше поїздів до цієї країни Укрзалізниця не відправлятиме. Поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова. 

Продаж квитків на рейси, що скасовані, призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці згідно з діючими нормативно-правовими актами та правилами. Квитки, придбані онлайн, можна повернути у на сайті booking.uz.gov.ua або у мобільному застосунку УЗ.

Як повідомлялося, з 7-ї ранку 13 березня було призупинено пасажирське залізничне сполучення із Словаччиною, у зв'язку із введенням в цій країні надзвичайного стану. Інші міжнародні поїзди та поїзди внутрішнього сполучення продовжують курсувати за графіком. При перетині кордону з Україною всім пасажирам проводиться температурний скринінг.

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За даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, з початку епідемії в Польщі було зафіксовано 68 випадків коронавірусу, із них 2 — летальні.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

В Україні на цей момент підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний. З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. 

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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Укрзалізниця, Польща, Коронавірус, Припинення.
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