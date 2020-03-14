Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Карантин в Україні: SkyUp радить перенести квитки на більш пізній термін

Карантин в Україні: SkyUp радить перенести квитки на більш пізній термін
13:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:SkyUp пропонує перенести дати вильотів, що припадають на час карантину.

Авіакомпанія SkyUp Airlines надає можливість клієнтам, які планували вилетіти з України у дати, що припадають на період заборони пасажирського авіасполучення, перенести квитки на більш пізній термін.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines у Facebook.

"З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення. Повернутися рейсами SkyUp до України можна до 16 березня включно. Ті, у кого заброньовані вильоти з України на дати, що припадають на період заборони, зможуть перенести їх на більш пізній термін або скасувати квиток відповідно до умов тарифу", – йдеться у повідомленні.

Wizz Air планує "розширитися" на українському ринку

Зазначається, що SkyUp Airlines буде виконувати рейси до 16 березня 23:59 включно для українців та іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні та хочуть повернутися до України.

Також SkyUp пропонує пасажирам, які наразі перебувають за кордоном та мають квиток на період дії заборони пасажирських перевезень, за наявності вільних місць обміняти без штрафних санкцій свій квиток на рейс з поверненням не пізніше 16 березня 23:59. Для цього треба звернутися із запитом на електронну пошту компанії.

Наголошується, що пасажири SkyUp, які придбали квитки за кордон на період дії заборони, зможуть їх перебронювати на більш пізні дати – точний оновлений графік авіаперевізник зможе надати пасажирам після відновлення авіасполучення.

SkyUp скорочує льотну програму до Італії та Ізраїлю

Також у пасажира залишається право повернути свій квиток відповідно до тарифу. Це можна зробити за допомогою запиту через електронну пошту або звернутися за місцем бронювання квитка.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авиакомпания, Карантин, SkyUp, SkyUp Airlines, Коронавірус, Covid-19, Українська авіакомпанія.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся