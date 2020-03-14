Карантин в Україні: SkyUp радить перенести квитки на більш пізній термін

Новини Бізнесу:SkyUp пропонує перенести дати вильотів, що припадають на час карантину.

Авіакомпанія SkyUp Airlines надає можливість клієнтам, які планували вилетіти з України у дати, що припадають на період заборони пасажирського авіасполучення, перенести квитки на більш пізній термін.

Про це повідомляє пресслужба SkyUp Airlines у Facebook.

"З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення. Повернутися рейсами SkyUp до України можна до 16 березня включно. Ті, у кого заброньовані вильоти з України на дати, що припадають на період заборони, зможуть перенести їх на більш пізній термін або скасувати квиток відповідно до умов тарифу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що SkyUp Airlines буде виконувати рейси до 16 березня 23:59 включно для українців та іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні та хочуть повернутися до України.

Також SkyUp пропонує пасажирам, які наразі перебувають за кордоном та мають квиток на період дії заборони пасажирських перевезень, за наявності вільних місць обміняти без штрафних санкцій свій квиток на рейс з поверненням не пізніше 16 березня 23:59. Для цього треба звернутися із запитом на електронну пошту компанії.

Наголошується, що пасажири SkyUp, які придбали квитки за кордон на період дії заборони, зможуть їх перебронювати на більш пізні дати – точний оновлений графік авіаперевізник зможе надати пасажирам після відновлення авіасполучення.

Також у пасажира залишається право повернути свій квиток відповідно до тарифу. Це можна зробити за допомогою запиту через електронну пошту або звернутися за місцем бронювання квитка.