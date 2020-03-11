SkyUp скорочує льотну програму до Італії та Ізраїлю

Новини Бізнесу:Компанія повідомила, що кількість рейсів у зв'язку з поширенням епідемії короновірусу буде скорочено, а деякі - перенесуть на початок літа.

Українська авіакомпанія SkyUp (Київ) змінила польотну програму до Італії та Ізраїлю у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу, повідомила прес-служба компанії.

"У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу, а також посиленням заходів щодо її обмеження різними країнами, зокрема Італією та Ізраїлем, авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до цих країн", - йдеться в повідомленні.

За деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа, за деякими напрямками буде скорочено кількість рейсів.

Згідно з повідомленням авіакомпанії, за маршрутом Львів - Тель-Авів буде скасовано рейси з вильотом 19, 26, 30 березня, 2, 6, 13 квітня. Буде також скасовано рейси за маршрутом Запоріжжя - Тель-Авів із вильотом 15, 22,29 березня, 5, 12 квітня.

Окрім того, повністю скасовується польотна програма за маршрутом Харків - Тель-Авів, початок якої було заплановано на 29 березня.

Водночас SkyUp перенесла початок польотів із Києва до Рима, Бергамо, Болоньї та Пізи - на 1 червня 2020 року; з Києва до Барі - на 1 травня; зі Львова до Рима і Бергамо - на 1 червня.

Час виконання рейсів до Неаполя продовжиться без змін.

Старт польотів до Ріміні та Ламеції Терме, запланований на 30 травня, а також до Катанії (початок 26 травня) поки що залишається без змін.

В авіакомпанії також зазначили, що квитки на скасовані рейси можна буде безкоштовно обміняти на інші дати або отримати повне відшкодування вартості.

У разі скасування рейсу авіакомпанія надасть безоплатну зміну дати або повне відшкодування вартості квитка. Якщо пасажир хоче з особистих міркувань скасувати подорож до Ізраїлю, SkyUp надасть безоплатну зміну дати.

Пасажирам, які придбали квитки на рейси Харків - Тель-Авів - Харків, буде запропоновано безоплатну зміну місця вильоту/прильоту у Запоріжжі замість Харкова або повне відшкодування вартості квитка.

Раніше, з вечора 12 березня, Ізраїль ввів обмеження для іноземців, які прибувають до країни. В'їзд буде дозволено лише тим, хто підтвердить можливість забезпечити 14-денний домашній карантин.

Італія з 10 березня через різкий спалах захворюваності на коронавірус ввела заборону на публічні збори, скасувала спортивні заходи, заборонила пересуватися всередині країни без поважних причин.