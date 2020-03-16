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Vodafone робить подарунки користувачам за кордоном

Vodafone робить подарунки користувачам за кордоном
15:30 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Vodafone всіляко підтримує українців, які перебувають зараз за кордоном. Щоб вони могли цілодобово залишатися на зв’язку з близькими до прибуття в Україну.

Про це повідомив директор з маркетингу Vodafone Україна Андрій Отрощенко.

Всі абоненти Vodafone отримали рекомендації щодо того, як діяти у випадку, якщо повернутися до 17 квітня в країну не виходить. Так, необхідно звернутися до Посольства або Консульства України в країні перебування (контакти автоматично приходять всім клієнтам Vodafone при реєстрації в роумінгу), а також зареєструватися на сайті МЗС України https://friend.mfa.gov.ua.

Крім того, з 13 березня на час карантину Vodafone надав своїм клієнтам в Україні безкоштовний безлімітний доступ до популярних месенджерів та соціальних мереж аби хоч трохи допомогти їм скрасити своє дозвілля.

В рамках послуги Online Pass, до якої можна підключитися за номером *316*1#, абоненти Vodafone отримують безліміт на Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Skype, Viber, Telegram, WhatsApp і Snapchat.

Скористатися безкоштовною послугою Online Pass українці зможуть протягом 28 днів з моменту підключення. Перевірити статус послуги можна за номером *316*2#. В деяких тарифах, таких як Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim і Joice дана послуга вже включена в пакет послуг та абоненти платять за неї в рамках тарифу.

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Раніше повідомлялося, що Vodafone запропонував своїм абонентам необмежено користуватися сервісом YouTube всього за 30 грн в місяць.

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Телефон, Vodafone, Подарунки, Коронавірус, Абоненти.
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