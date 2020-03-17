В Укравтодорі розповіли, чи вплине карантин в Україні на їхню роботу

Новини Бізнесу:Укравтодор не планує припиняти дорожні роботи в Україні через коронавірус.

Державне агентство будівельних доріг України (Укравтодор) не планує припиняти дорожні роботи в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Водночас хочемо наголосити на тому, що уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається. Усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що підтримують державні ініціативи у рамках запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та наполягають, щоб підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників. А саме: провели інформаційну кампанію з приводу профілактики вірусних захворювань, здійснювали регулярний моніторинг самопочуття працівників на місцях, а також подбали про наявність дезінфікуючих засобів.

Нагадаємо: