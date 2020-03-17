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В Укроборонпромі проведуть тотальний аудит кібербезпеки

В Укроборонпромі проведуть тотальний аудит кібербезпеки
13:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Керівництво Укроборонпрома ініціювало аудит своєї кібербезпеки.

ДК "Укроборонпром" ініціював аудит готовності концерну протидіяти кіберзагрозам.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"Незалежна оцінка кіберпезпеки компанії буде проведена у період з 16 по 27 березня силами оновленої команди Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – єдиного державного органу, уповноваженого здійснювати подібний аудит для владних інституцій та державних підприємств", - ідеться у повідомленні.

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Аудит кібербезпеки проводиться за рішенням та з ініціативи ДК "Укроборонпром" з метою чітко визначити стан кібербезпеки, а також напрями та підходи до покращення кіберзахищеності концерну відповідно до нових нормативних вимог та найкращих практик.

"Щодня підприємства-учасники концерну та сам Укроборонпром відбивають безліч кібератак, і ми прагнемо застосувати найкращі сучасні підходи, аби забезпечити гнучкість робочих процесів і водночас гарантувати належну кібербезпеку стратегічних для країни підприємств", – зазначила заступник гендиректора Укроборонпрому з цифровізації та інновацій Надія Васильєва.

У результаті GAP-аналізу поточного стану кібербезпеки, який проведе Держслужба спецзв’язку, будуть надані рекомендації щодо посилення інформаційної безпеки Укроборонпрому, які буде враховано в процесі трансформації концерну, сказала вона.

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В процесі оцінки ДССЗЗІУ розгляне політику інформаційної безпеки Укроборонпрому, організацію системи інформаційної безпеки, управління інформаційними активами концерну, управління доступом та інші аспекти фізичної та мережевої безпеки. Перші рекомендації на основі аудиту буде надано на початку квітня.

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Укроборонпром, Концерн, Аудит, Кібербезпека.
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