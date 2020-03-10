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В Україні працюватиме кампанія з кібербезпеки акаунтів громадян

В Україні працюватиме кампанія з кібербезпеки акаунтів громадян
02:04 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини технології:У Нацполіції запевняють, що налаштування захисту легкі у використанні як для молоді, так і для людей похилого віку.

В Києві відбулася презентація і офіційний старт інформаційної кампанії, яка має убезпечити громадян від ключових ризиків у сфері кіберзлочинності і допомогти їм у налаштуванні додаткового захисту своїх облікових профілів.

Як йдеться в повідомленні Національної поліції, над її створенням працювали спеціалісти Великобританії, США та України. Участь у заході взяли заступниця посла Великобританії Хелен Фейзі, перший заступник начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Кропива, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк і голова Держспецзв’язку Валентин Петров. За словами Кропиви, ці налаштування легкі у використанні як для молоді, так і для людей похилого віку. «Для налаштування потрібно лише кілька хвилин.

У результаті наші громадяни та особи, які проживають на території України, зможуть забезпечити безпеку своїх персональних даних та інформації, яка знаходиться на поштових скриньках, телефонах тощо»,- зазначив він. Кропива додав, що у більшості випадків хакери проводять багатовекторну атаку, яка не спрямована безпосередньо на конкретного громадянина.

Тож потерпілі, які звертаються до поліції, навіть не розуміють, чому саме вони стали жертвами зловмисників. Своєю чергою, заступниця британського посла зазначила, що співпраця Великобританії з Україною, зокрема, з кіберслужбами, добре налагоджена. «У минулому році ми розпочали кампанію «Пароль грає роль». Це свідчить про те, що сильні паролі можуть захистити онлайн-системи в нашому житті.

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Сьогодні переходимо до наступного і важливого етапу - двофакторна автентифікація, щоби не дозволити злочинцям підібрати пароль. Це більш міцний рівень безпеки, щоби система залишалася захищеною навіть тоді, коли пароль відомий. Це безкоштовно, просто і дуже ефективно», - наголосила Фейзі.

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Интернет, Користувачі, Кібербезпека, Акаунти, Програмісти.
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