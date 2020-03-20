Київстар поступово згортає свій бізнес

Новини Бізнесу:Київстар, який є одним з найпопулярніших мобільних операторів в Україні, почав закривати свої магазини. Відповідні фото публікують користувачі соцмереж.

Відомо, що власники сервісних центрів Київстару приймають рішення про закриття точок обслуговування абонентів. Це пов’язано перш за все з введенням карантину через коронавірус в Україні.

В компанії повідомили, що мережа Київстар налічує 487 партнерських магазинів, і рішення про закриття торгової точки може прийматись тільки безпосередньо її власником – в залежності від вимог місцевих органів самоврядування. Станом на сьогоднішній день роботу призупинили 148 партнерських магазинів.

Всю інформацію про діяльність Київстару та про те, які з магазинів пішли на карантин, можна дізнатись на офіційному сайті мобільного оператора.

Також Київстар звернувся до своїх абонентів із закликом залишатися вдома, а для вирішення своїх питань користуватись голосовим меню (подзвонити на номер 477), довідковим центром компанії (номер 466), мобільним додатком “Мій Київстар” або його веб-версією.

Раніше повідомлялось, що Київстар запустив додаток, завдяки якому абоненти в будь-який момент зможуть отримувати всю необхідну інформацію про коронавірус в Україні.