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Київстар поступово згортає свій бізнес

Київстар поступово згортає свій бізнес
14:00 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини Бізнесу:Київстар, який є одним з найпопулярніших мобільних операторів в Україні, почав закривати свої магазини. Відповідні фото публікують користувачі соцмереж.

Відомо, що власники сервісних центрів Київстару приймають рішення про закриття точок обслуговування абонентів. Це пов’язано перш за все з введенням карантину через коронавірус в Україні.

В компанії повідомили, що мережа Київстар налічує 487 партнерських магазинів, і рішення про закриття торгової точки може прийматись тільки безпосередньо її власником – в залежності від вимог місцевих органів самоврядування. Станом на сьогоднішній день роботу призупинили 148 партнерських магазинів.

Всю інформацію про діяльність Київстару та про те, які з магазинів пішли на карантин, можна дізнатись на офіційному сайті мобільного оператора.

Також Київстар звернувся до своїх абонентів із закликом залишатися вдома, а для вирішення своїх питань користуватись голосовим меню (подзвонити на номер 477), довідковим центром компанії (номер 466), мобільним додатком “Мій Київстар” або його веб-версією.

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Раніше повідомлялось, що Київстар запустив додаток, завдяки якому абоненти в будь-який момент зможуть отримувати всю необхідну інформацію про коронавірус в Україні.

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Компания, Карантин, Телефон, Україна, Київстар, Мобільний оператор, Абонентам.
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