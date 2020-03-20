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АТБ, Rozetka та «Нова пошта» обєдналися задля безпечних доставок продуктів

АТБ, Rozetka та «Нова пошта» обєдналися задля безпечних доставок продуктів
18:57 Сьогодні Телеграф the-village Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Компанії АТБ, Rozetka та «Нова пошта» разом запускають доставку продуктових наборів за собівартістю. Поки доставку тестують у Дніпропетровській області.

АТБ формуватиме пакети і продаватиме продукти за мінімальною вартістю, на Rozetka можна буде замовити ці продуктові пакети, а «Нова пошта» доставлятиме їх за собівартістю.

«Починаємо з пілота в Дніпропетровській області − за тиждень ми сподіваємося протестувати формат, зрозуміти наскільки те, що ми пропонуємо, підходить людям, чи будуть вони користуватися такою пропозицією», − розповідає співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Пропонують три продуктові набори від 400 до 700 гривень: з яйцями, молоком, крупами, цукром, макаронами, чаєм, фруктами та овочами, печивом, консервами, туалетним папером, милом та серветками.

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Доставка займатиме 3-5 годин від моменту замовлення і коштуватиме 60-75 гривень. Після тестування її планують запустити по всій Україні.

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Розетка, Компания, Карантин, АТБ, Нова Пошта.
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