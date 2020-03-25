Укрзалізниця змінить часові рамки для конкурсу на посаду голови правління

Новини Бізнесу:Наглядова рада прийняла рішення "визначити нові часові рамки для процесу і сповільнити його, реагуючи цим на реальність кризи, з якою зіштовхнулася країна".

Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» вирішила змінити часові рамки конкурсу на посаду голови правління компанії через пандемію коронавірусу у світі. Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці 24 березня.

"Враховуючи зростання невизначеності з надзвичайною ситуацією через пандемію коронавірусу в Україні й по всій Європі, а також пов'язані з цим непередбачувані події, що вимагають реагування, наглядова рада Укрзалізниці дійшла висновку, що провести відбір голови правління так, як було спочатку заплановано і у ті самі строки, неможливо. Не кажучи вже про можливість проведення особистих співбесід з потенційними іноземними кандидатами, практично неможливо було би їх проводити навіть з вітчизняними заявниками", - йдеться у повідомленні.

"Новий графік буде встановлений щойно ми матимемо більше чіткості і бачення того, коли пандемічна криза може стати контрольованою. Ми не будемо перезавантажувати процес, у якому просунулися далеко вперед, чи відміняти те, чого вже досягнуто, натомість збережемо наявні результати. Консультант з підбору персоналу Бойден продовжить свою роботу за новим регламентом", - додали в Укрзалізниці.

Кабінет міністрів 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця” на Желька Марчека, який з 2016 року перебував у складі наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління Укрзалізниці Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року. Цю посаду він обіймав із 10 січня 2019 року.

11 лютого наглядова рада АТ “Укрзалізниця” розпочала процес конкурсного відбору на посаду голови правління. 10 березня в Укрзалізниці повідомили, що через технічні затримки з розміщенням оголошення у міжнародних медіа-виданнях, як спочатку передбачалося, термін подання документів на участь у відборі кандидатів на посаду голови правління Укрзалізниці продовжили з 16 березня до кінця робочого дня 23 березня.

Тим часом , в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За останніми даними МОЗ, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.