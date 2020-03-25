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Нова пошта безкоштовно доставлятиме ліки та засоби індивідуального захисту

Нова пошта безкоштовно доставлятиме ліки та засоби індивідуального захисту
14:16 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф Економічна правда Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Нова пошта співпрацюватиме з благодійними фондами та громадськими організаціями надаючи безкоштовну доставку гуманітарної допомоги.

"Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтепер ми безкоштовно доставляємо засоби індивідуального захисту та все необхідне для боротьби з вірусом до медичних закладів, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищених верств населення спільно з громадськими організаціями та благодійними фондами", - йдеться у повідомленні.

Компанія запрошує до участі у проєкті:

— Неприбуткові організації (волонтерські організації та благодійні фонди), які виготовляють та розповсюджують безкоштовно засоби індивідуального захисту.

— Чинних учасників програми "Гуманітарна пошта України", які будуть розповсюджувати засоби захисту.

Нагадуємо,рішенням Кабінету міністрів "Укрпошті" дозволено доставляти ліки, також компанія запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги (рукавички, маски і тд) лікарням.

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Все по темі:

Доставка, Инфекция, Пандемия, Нова Пошта, Допомога, Коронавірус, Covid-19.
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