Кім Кардашян та Кайлі Дженнер припинили виробництво косметики через COVID-19

Різні сфери бізнесу зазнають великих збитків через коронавірус. Масово скасовують культурні заходи, кіноіндустрія також стала на паузу, припиняють роботу світові бренди. Не оминула така ситуація і косметичний бізнес зірковий сестер Кім Кардашян та Кайлі Дженнер.
Інформація про зупинку виробництва косметичних брендів з'явилася на їх офіційних сторінках у твіттері. Такі заходи прийняли для того, щоб запобігти поширенню пандемії Covid-19.
Охорона здоров'я та безпека нашої громади – наш головний пріоритет. Дякую за терпіння та розуміння, – йдеться у повідомленні.
To Our KKW Beauty Family:— KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020
The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/huihZYgFU1
Проте є й хороша новина. Сайти, де можна зробити онлайн-замовлення продовжують працювати із дотриманням усіх запобіжних заходів. То ж прихильники косметичних брендів зможуть отримати бажану продукцію.
a message to our Kylie Cosmetics family... pic.twitter.com/EknPCZk1NX— Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020
Зазначимо, станом на 25 березня у всьому світі зафіксували 435 366 випадків вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус. Серед них підтвержено 19 618 смертей, а 111 870 людей повністю одужали. В Україні підтвердили 113 випадків інфікування та 4 смерті від недуги. Один пацієнт одужав. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил, які допоможуть зменшити ризик захворювання.