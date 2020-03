Кім Кардашян та Кайлі Дженнер припинили виробництво косметики через COVID-19

Різні сфери бізнесу зазнають великих збитків через коронавірус. Масово скасовують культурні заходи, кіноіндустрія також стала на паузу, припиняють роботу світові бренди. Не оминула така ситуація і косметичний бізнес зірковий сестер Кім Кардашян та Кайлі Дженнер.

Інформація про зупинку виробництва косметичних брендів з'явилася на їх офіційних сторінках у твіттері. Такі заходи прийняли для того, щоб запобігти поширенню пандемії Covid-19.

Охорона здоров'я та безпека нашої громади – наш головний пріоритет. Дякую за терпіння та розуміння, – йдеться у повідомленні.

To Our KKW Beauty Family:



The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/huihZYgFU1