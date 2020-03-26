Французьке видання Elle презентувало спеціальний випуск присвячений COVID-19

Вірусна пневмонія, спричинена коронавірусом, вже забрала більш, ніж 20 тисяч життів по всьому світу. Та лікарі у різних куточках планети щодня ризикують власним здоров'ям та житям і намагаються врятувати сотні тисяч пацієнтів.
Модне французьке видання Elle випустило спеціальний номер, присвячений справжнім героям нашого часу.
На обкладинці журналу зображені карикатури медсестер та лікарів. Усі вони в масках, що є невід'ємними атрибутами сьогодення. Вони роблять все для того, щоб якомога швидше подолати смертоносне захворювання Covid-19.
Переглянути цей допис в Instagram
MERCI Infirmières, aides-soignantes, médecins nos héroïnes. Guide pratique, travail, école, culture, forme, tout pour alléger son confinement. Coronavirus, quand l’Amérique déraille. Découvrez votre numéro spécial ELLE dès demain en kiosque. Illustration @soledadbravi. #couv #numerospecial #coronavirus #confinement #covid_19 #guidepratique #culture #teletravail #ecole #merci #heroine #restezchezvous #jerestealamaison #restonscheznous #elle #ellemagazine #elleenkiosque
Вже не один медичний працівник зазнав ураження коронавірусом. Проте тисячі лікарів продовжують працювати, щоб зберегти життя іншим людям.
Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтвердили 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 людей померли, 113 802 повністю одужали. В Україні зафіксували 145 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних. Одному пацієнтові вдалося одужати. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворюванн звертатися до сімейного лікаря.