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Зірковий актор фільму "Джуманджі" Кевін Харт чекає на поповнення в родині

Зірковий актор фільму "Джуманджі" Кевін Харт чекає на поповнення в родині
06:25 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Дружина актора Кевіна Харта розповіла про вагітність.

Комедійний актор Кевін Харт, відомий за фільмами "Джуманджі", "Хоббс і Шоу" і "Дуже страшне кіно", скоро стане батьком. Про другу вагітність в соціальних мережах повідомила дружина Харта, Еніко Перріш.

35-річна Перріш опублікувала в Instagram фото, на якому демонструє кругленький живіт в прозорій сукні. "Малюк №2, - написала вона. - Серед усього цього ми покладаємося на благословення і не можемо бути більш вдячними! Скоро в нашій родині буде 6 осіб!"

Перріш і 40-річний Харт вже є батьками дворічного сина Кензо. Комік також виховує 15-річну дочку Хевен і 12-річного сина Хендрікса зі своєю колишньою дружиною Торрі.

 
 
 
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| baby #2 in the midst of all of this we’re counting our blessings and couldn’t be more grateful! soon to be a family of 6! #glowingandgrowing✨

Допис, поширений E N I K O H A R T (@enikohart)

У вересні 2019 Кевін Харт потрапив в серйозну автомобільну аварію, в якій отримав травми спини. Щоб відновитися, йому знадобилося хірургічне втручання.

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"Після аварії я дивлюся на речі по-іншому, - розповів він фанатам в Instagram. - Я бачу життя з абсолютно нової точки зору. Не сприймайте сьогодні як належне, тому що завтра нам не гарантоване. Я вдячний за те, що я все ще тут".

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Все по темі:

Джуманджи, Кевин Харт, Хоббс и Шоу, Вагітна, Еніко Перріш.
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