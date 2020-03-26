Pirelli скасували зйомки календаря на 2021-й. Бюджет пішов на боротьбу з COVID-19

Новини Бізнесу:Компанія пожертвує 100 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом.

Виробник автомобільних шин італійська компанія Pirelli вирішила скасувати випуск щорічного календаря через коронавірус. Як повідомляється на сайті компанії, проєкт пожертвує 100 тисяч євро на боротьбу з поширенням інфекції.

"Виробництво календаря Pirelli припиняли і раніше, в 1967 році, а потім з 1975 по 1983. Безпрецедентна екстрена ситуація, викликана Covid-19, примусила нас зробити це знову. Ми повернемося до проєкту тоді, коли час буде відповідним, разом з людьми, які працюють над ним разом з нами", - заявив глава ради директорів компанії Тронкетті Провера.

Календар Pirelli виходить з 1964 року. Як правило, до 2016 року для нього знімалися відомі моделі в напівоголеному вигляді. У 2016 році компанія відмовилася від публікації знімків оголених моделей, замість цього випустивши календар з "впливовими жінками сучасності".

Темою календаря 2020 року стала "У пошуках Джульєтти". Над календарем працював паризький фотограф Паоло Роверс. Для нього позували Емма Уотсон, Крістен Стюарт, Міа Гот, Клер Фой і інші знаменитості