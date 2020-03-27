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Укрнафта може зупинити виробництво

Укрнафта може зупинити виробництво
17:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Укрнафта накопичила близько 420 тис. тонн нафти та конденсату видобутку грудня-березня, які компанія не змогла реалізувати на державних аукціонах.

ПАТ "Укрнафта" заявляє, що через падіння попиту на нафтопродукти, пандемію коронавірусу та рекордно низькі ціни на нафту в світі може зупити виробництво, оскільки воно стає збитковим. Про це йдеться в листі Укрнафти до уряду та президента.

"Компанія потерпає від двох нищівних чинників: падіння попиту на нафтопродукти через пандемію коронавірусу та рекордно низьких цін на нафту в світі. Через обмеження на пересування внаслідок карантинних заходів компанія очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20%. Водночас, ціни на нафту марки «Юралс» (головний індикатив для продажу нафти українського походження) впали до рівня 19-23 доларів за барель, що суттєво нижче рівня повної собівартості нафти «Укрнафти» з урахуванням рентної плати та інших платежів до бюджету", - йдеться у листі.

"Встановлювані державою стартові ціни не відповідали ринковому рівню і покупці відмовлялись купувати сировину. При цьому, згідно з чинним законодавством, з цього обсягу непроданої сировини нараховані і вже сплачені рентні платежі за чинними на момент сплати цінами, які були значно вищими за поточні. Компанія вказує на те, що реалізація цього обсягу сировини за поточними низькими цінами призведе до прямих фінансових втрат", - зазначає компанія.

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У зв'язку з цим Укрнафта просить уряд розглянути та прийняти рішення щодо запровадження для нафтогазовидобувних компаній «податкових канікул» для сплати рентних платежів строком до кінця 2020 року або внести зміни до Податкового кодексу, які тимчасово знизили б ставки рентної плати для нафти та конденсату з теперішніх 31% до 6%. Як альтернативу компанія розглядає варіант, за якого непродані нафту і конденсат викупить НАК "Нафтогаз України"

"Обов’язок "Нафтогазу" викуповувати нафту та конденсат, що не були продані на державних аукціонах, прямо передбачений Законом України «Про нафту та газ», проте він систематично не виконується", - додали в компанії.

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Нафтогаз, Укрнафта, NAFTA, Ціни, Податки.
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