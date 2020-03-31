"Нова пошта" допомагає медикам у Чернівцях

Новини Бізнесу:"Нова пошта" придбає для медиків Чернівців засоби індивідуального захисту, а також закупить декілька апаратів штучної вентиляції легень.

Група компаній "Нова Пошта" оплатила пошив 2 тис. спеціальних захисних костюмів для лікарів із Чернівців, повідомила компанія у вівторок.

Найближчим часом замовлення вартістю в 1 млн грн буде виконано й засоби індивідуального захисту доставлять до лікарень міста.

Як наголошується в повідомленні, допомогу Чернівцям надано в рамках ухваленого компанією 15 березня рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю медичного обладнання, інвентарю, препаратів і засобів індивідуального захисту для лікувальних закладів України.

"Найближчим часом "Нова Пошта" поставить медичним закладам іще декілька апаратів штучної вентиляції легенів. Ми продовжуємо закликати представників бізнесу, волонтерів, громадські організації приєднатися до благородної справи, внести свій вклад і спільними зусиллями забезпечити лікарні країни всім необхідним", - заявила співзасновниця компанії Інна Поперешнюк.

Вона наголосила, що сьогодні здоров'я і життя мільйонів українців залежать, зокрема, і від відповідальної соціальної позиції бізнесу.