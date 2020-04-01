Автовиробник Lamborghini тепер шиє медичні маски

Новини Бізнесу:Італійська компанія Automobili Lamborghini почала виробляти захисні маски через пандемію COVID-19.

У Lamborghini переобладнали частину заводу в Сант-Агата-Болоньєзе, щоб виготовляти хірургічні маски для лікарні в Болоньї, яка бере участь в боротьбі з пандемією коронавіруса. Про це йдеться на сайті компанії.

Кожен день компанія буде виробляти тисячу захисних масок на своєму заводі в місті Сант-Агата-Болоньєзе. Їх роблять в цеху, який займається обробкою салонів.



Також 3D-принтери компанії будуть випускати іншу продукцію для медиків.

Президента компанії Стефано Доменікалі: "У екстреній ситуації що ми вважаємо, що зобов'язані внести конкретний внесок у загальну справу. Ми переможемо в цій битві разом, працюючи разом, підтримуючи тих, хто знаходиться на передньому краї боротьби з цією пандемією кожен день".

Нагадаємо, за останні 24 години в лікарнях Італії від коронавірусу померли 837 пацієнтів.

З початку епідемії коронавірусу зафіксували 105 792 випадки зараження. З них 12 428 осіб померли та 15 729 вже одужали.



Станом на 31 березня у світі на коронавірус вже захворіло понад 785 807 людей. Кількість смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.