Скачать
Четвер, 02.04.2020
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
На коли очікувати пік епідемії в Україні
На коли очікувати пік епідемії в Україні
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі

"Сільпо" для боротьби з коронавірусом виділила 100 млн грн

"Сільпо" для боротьби з коронавірусом виділила 100 млн грн
23:29 Ср, 1 Квітень 2020 Телеграф espreso.tv Фото: Facebook

Новини Бізнесу:Національна мережа супермаркетів “Сільпо” виділила 100 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

"Як відповідальний бізнес, ми не можемо залишатися осторонь ситуації", - повідомив Олександр Прядухін, директор з роздрібної торгівлі мережі "Сільпо".

За його словами, понад 13 млн грн мережею уже використано для оплати 12 високоякісних апаратів штучної вентиляції легенів HAMILTON швейцарського виробництва.

Після надходження в Україну це обладнання спрямують до лікарень Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

АТБ, Rozetka та «Нова пошта» обєдналися задля безпечних доставок продуктів

Зазначається, що у консультаціях з Міністерством охорони здоров’я "Сільпо" опрацьовує найбільш ефективні сценарії розподілу допомоги. У першу чергу вона буде спрямована на закупівлю обладнання для лікарень та засоби захисту медичного персоналу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Супермаркет, Компания, Пандемия, Сильпо, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У період карантину Укрзалізниця буде безкоштовно перевозити правоохоронців
02 Зеленський звернувся до укранців з проханням придивлятися до інтернет-шахраїв
03 Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом
04 Знімуть фільм про боксерів братів Кличків
05 Які найкращі країни для життя та виховання дітей
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести
З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом
Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся