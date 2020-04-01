"Сільпо" для боротьби з коронавірусом виділила 100 млн грн

Новини Бізнесу:Національна мережа супермаркетів “Сільпо” виділила 100 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

"Як відповідальний бізнес, ми не можемо залишатися осторонь ситуації", - повідомив Олександр Прядухін, директор з роздрібної торгівлі мережі "Сільпо".

За його словами, понад 13 млн грн мережею уже використано для оплати 12 високоякісних апаратів штучної вентиляції легенів HAMILTON швейцарського виробництва.

Після надходження в Україну це обладнання спрямують до лікарень Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Зазначається, що у консультаціях з Міністерством охорони здоров’я "Сільпо" опрацьовує найбільш ефективні сценарії розподілу допомоги. У першу чергу вона буде спрямована на закупівлю обладнання для лікарень та засоби захисту медичного персоналу.