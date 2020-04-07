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Facebook буде слідкувати за переміщенням користувачів в рамках боротьби з COVID-19

Facebook буде слідкувати за переміщенням користувачів в рамках боротьби з COVID-19
09:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:У світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися близько 1,3 млн осіб, зафіксовано майже 75 тис. смертей.

Американська компанія Facebook, що володіє однойменною соціальною мережею, буде збирати дані про переміщення своїх користувачів в рамках боротьби з поширенням нового коронавірусу. Відповідну заяву опубліковано в понеділок на сайті компанії, передає УНН.

Згідно з поширеним документом, фахівці компанії, починаючи з поточного тижня, будуть збирати дані про місцезнаходження користувачів на території США і надавати ці дані федеральним і місцевим органам влади. Інформація буде носити анонімний характер і буде використана виключно для складання статистичних показників, а також у вибудовуванні методів боротьби з поширенням інфекції, зазначається у документі.

За відомостями керівництва Facebook, за рахунок отримання такого масиву даних владі буде простіше відслідковувати виконання населенням вимог про дотримання соціальної дистанції. Крім того, на основі отриманої інформації можна буде стежити за тим, наскільки серйозно мешканці США ставляться до рекомендацій влади не залишати будинки без крайньої необхідності, а також виявляти штати, між якими найбільш активно переміщається населення, створюючи тим самим загрозу поширення коронавірусу.

У США, згідно з інформацією Університету Джонса Хопкінса кількість летальних випадків в результаті зараження новим коронавірусом в понеділок перевищила 10 тис. осіб. 

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Раніше інформація про впровадження практики відстеження місцезнаходження населення для здійснення контроля за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж лунала і в Україні, проте згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков спростував таку інформацію.

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Все по темі:

США, Facebook, Боротьба, Covid-19, Поширення, Слідкування, Місцезнаходження.
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