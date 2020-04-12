Укрпошта і надалі буде працювати з міжнародними відправленнями

Новини Бізнесу:Генеральний директор компанії Ігор Смілянський запевнив, що "Укрпошта" продовжить надавати сервіс міжнародних відправлень, попри обмеження авіасполучення.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" вирішив не припиняти дію сервісу міжнародних відправлень з України, попри обмеження авіасполучення з іншими країнами, і не планує підвищувати тарифи на свої послуги.

Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, наразі через пандемію коронавірусу у світі поштові оператори Канади, Іспанії, Німеччини, Казахстану та Південної Кореї закрили прийом експортних відправлень, деякі країни скоротили роботу сортувальних центрів та митних пунктів та почали використовувати вантажні потяги для транзиту свої відправлень.

""Укрпошта", розуміючи свою важливу роль в забезпеченні експорту для малого та середнього бізнесу, особистих потреб громадян, прийняла рішення не припиняти відправку з України, а також не змінювати тарифи, попри зростаючі витрати", - запевнив Смілянський. Він зазначив, що в умовах повного закриття пасажирського авіасполучення "Укрпошта" планує запровадити інші шляхи доставки, зокрема, використовуючи вантажні рейси Turkish Airlines, транзит разом з компанією "Елерон" та AirBaltic з аеропорту "Жуляни" та з аеропорту Львова.

Таким чином буде забезпечено регулярне вантажне сполучення до Європи та США, а також діють наземні маршрути до Молдови, Румунії Польщі, Латвії, Естонії Словаччини, Чехії та інших географічно близьких до України країн. Смілянський підкреслив, що на сьогодні на території України майже немає залишків невідправленої пошти, а завдяки рішенню «Пошти Нідерландів" та авіакомпанії KLM є сполучення з ключовими країнами Латинської Америки, Африки та Океанії. Водночас напрям Австралії та маленьких острівних держав лишається проблемним.

"Затрати на транспортування пошти до країни призначення зросли в 2-3 рази на різні напрями. Але "Укрпошта" прийняла рішення не вводити додаткові надбавки за доставку, а також не скасовувати дію програми лояльності для експортерів. Всі знижки будуть збережені", - запевнив Смілянський. Разом з тим він попередив, що терміни доставки відправлень можуть бути більшими, оскільки строки транзиту між митницями України та країн призначення можуть бути від 2 днів до 2 тижнів, але можуть траплятися й аномальні випадки транзиту в 3-4 тижні.