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Відтепер у додатку BlaBlaCar працює нова послуга BlaBlaHelp

Відтепер у додатку BlaBlaCar працює нова послуга BlaBlaHelp
18:01 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Pinterest

Новини Бізнесу:Сервіс BlaBlaCar, що займається організацією спільних поїздок, ще в березні почав закликати своїх користувачів обмежувати пересування, щоб зупинити пандемію.

Тепер компанія вирішила запустити нову послугу – BlaBlaHelp.

Це новий безкоштовний додаток для взаємної допомоги з покупками. BlaBlaHelp вже доступний в Україні.

За допомогою застосунка люди, що потребують допомоги з походом в магазин, можуть знайти користувача, який з цим допоможе.

"BlaBlaCar розробив новий додаток, щоб люди могли допомогти один одному з покупкою необхідних речей. Додаток дає змогу користувачам знайти надійних помічників або запропонувати свою допомогу сусідам", – розповіли у BlaBlaCar.

Як працює BlaBlaHelp

BlaBlaHelp можна завантажити в магазинах додатків iOS та Android. Для того, щоб стати помічником, потрібно зареєструватися або увійти в додаток через акаунт BlaBlaCar. Далі в спеціальному полі, потрібно заповнити дані про послуги, які ви можете запропонувати.

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Якщо ви шукаєте користувача, який може допомогти з покупками, потрібно завантажити додаток, вибрати на карті найближчого помічника і натиснути "Відправити запит".

Нині в Україні є 6 мільйонів користувачів сервісу BlaBlaCar. Усі ці люди є потенційними замовниками або ж виконавцями послуги щодо покупки продуктів.

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Такси, Авто, Пандемия, BlaBlaCar, Перевезення, BlaBlaHelp.
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