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Через навантаження команія Amazon планує найняти 75 тисяч працівників

Через навантаження команія Amazon планує найняти 75 тисяч працівників
09:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Американська компанія Amazon планує найняти ще 75 тисяч працівників, щоб прискорити виконання замовлень в умовах пандемії коронавірусу.

"Компанія Amazon планує найняти на 75 тис. працівників більше, щоб задовольнити підвищений попит на предмети домашнього вжитку та інші товари, спричинений пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

З середини березня технічний гігант вже найняв 100 тис. нових робітників для своїх дистриб'юторських центрів.

В Amazon заявили, що тепер планують витратити понад $500 млн на підвищення заробітної плати працівників, що перевищує її попередні очікування у $350 млн.

Як зазначається, компанія намагається залучити більше працівників, щоб задовільнити зростаючий попит з боку клієнтів.

Водночас працівники вимагають від компанії вжити додаткових запобіжних заходів і закривати на карантин об’єкти, в яких працювали інфіковані коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, Amazon побудує лабораторію для перевірки своїх працівників на наявність коронавірусу COVID-19, аби захистити співробітників, які переймаються можливістю захворіти.

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Доставка, Amazon, Компания, Пандемия, Пошта, Працівники.
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