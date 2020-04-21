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Вівторок, 21.04.2020
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Один із енергоблоків ЗАЕС відключено від енергомережі

Один із енергоблоків ЗАЕС відключено від енергомережі
12:39 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Наразі в роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС.

21 квітня 2020 року о 02:01, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №2 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від енергомережі та виведено в резерв. 

Сумарна потужність генераторів становить 2 760 МВт. На енергоблоці №3 йде 124 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 – 6 доба планового середнього ремонту. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

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Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.

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Все по темі:

Компания, ЗАЭС, Энергоблоки, Відключено, Атомна енергетика, Енергетичний об'єкт.
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