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Авіакомпанія Ryanair вже готова продавати квитки за безцін

Авіакомпанія Ryanair вже готова продавати квитки за безцін
11:38 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Pinterest

Новини Бізнесу:Виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що прибуток зараз не хвилює авіаперевізника, а важливіше зараз повернути екіпажи в роботу.

Ryanair розраховує, що європейські авіакомпанії почнуть відновлювати рейси в обмеженому режимі тільки у червні, а в липні-серпні перевізники запропонують знижки, щоб стимулювати туристів до подорожей.

"Ціна за квиток в 9,99, 4,99, 1,99 або 0,99 євро - нас це майже не хвилює. Наше критичне завдання в короткостроковій перспективі не в тому, щоб заробити гроші, а в тому, щоб повернути наших пілотів та бортпровідників, а літаки підняти в повітря, - заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі.

О'Лірі сподівається, що наступний рік буде вдалим з точки зору доходів. Хоча квитки можуть бути дешевше, ніж зазвичай, фінансова ситуація покращиться завдяки падінню цін на нафту та зниженню аеропортових зборів.

Facebook додав "турботливий лайк"

Він також вважає, що літо 2021 року має величезний потенціал, оскільки туристи захочуть реалізувати зірвані плани 2020 року.

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Экономика, Авиакомпания, Ryanair, Літаки, Рейси.
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