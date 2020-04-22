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"Нова пошта" впровадила послугу прискореного обслуговування

"Нова пошта" впровадила послугу прискореного обслуговування
03:59 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Адміністратори працюють на вулиці за температури від +10° і за сприятливих погодних умов.

Група компаній "Нова пошта" впровадила в своїх відділеннях адміністраторів, які обслуговують клієнтів на вулиці з уже сплаченими посилками.

Як повідомила компанія у вівторок, тепер клієнти, які прийшли отримати заздалегідь оплачену посилку, можуть не заходити до відділення - адміністратор на вулиці сам підійде до них, проведе ідентифікацію й видасть посилку. Оплатити посилку можна також безпосередньо на вулиці за допомогою мобільного застосунку "Нової пошти".

"У зв'язку з посиленими карантинними заходами ми обмежуємо кількість клієнтів, які можуть перебувати всередині відділення, й просимо їх очікувати на вулиці. Щоб уникнути скупчення людей у чергах, особливо в години пік, ми впровадили посаду адміністратора, який видаватиме оплачені посилки клієнтам безпосередньо на вулиці", - наводить слова СЕО компанії Олександра Бульби прес-служба.

"Нова пошта" зазначає, що наразі обслуговують клієнтів на вулиці майже 500 адміністраторів відділень у всій Україні. Залежно від кількості клієнтів цю функцію виконують один або два співробітники.

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Обслуговування клієнтів на вулиці триває протягом усього робочого дня. Адміністратори забезпечені засобами індивідуального захисту: масками, рукавичками та антисептиками.

Згідно з повідомленням компанії, під час вибору відділень, в яких упроваджували посаду адміністратора, "Нова пошта" керувалася обігом відділення, кількістю працівників у відділенні, а також відсотком відправлень на видачу.

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Карантин, Нова Пошта, Клієнти, Обслуговування, Адміністратори, На вулиці.
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