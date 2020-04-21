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Укрпошта почала передплати газет і журналів на друге півріччя

Укрпошта почала передплати газет і журналів на друге півріччя
15:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Повідомляється також про терміни проведення передплатної кампанії.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" оголосив передплату газет і журналів на друге півріччя 2020 року та пояснив, як це зробити в умовах карантину. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Укрпошта розпочала передплату друкованих видань на друге півріччя 2020 року за електронними та друкованими каталогами. В умовах карантину передплатити друковані видання можна онлайн або через листоношу", - зазначили в "Укрпошті".

На видання загальнодержавної сфери розповсюдження терміни встановлені до 16 червня 2020 року. На видання, що включені до «Каталогу видань зарубіжних країн на II півріччя 2020 року» – до 4 червня 2020 року. На місцеві видання (обласні, міські, районні) – у строки, визначені відповідно до укладених з видавництвами (редакціями) договорами, але не пізніше ніж до 26 червня 2020 року.

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Передплатити з поточних місяців видання загальнодержавної сфери розповсюдження у м. Києві та обласних центрах можна включно до 15 числа, а інших населених пунктах включно до 10 числа кожного місяця, що передує передплатному. Оформити послугу на місцеві видання – до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

Для безпеки клієнтів Укрпошта пропонує залишатися вдома та користатися сервісом, де за 3-5 хвилин можна обрати загальноукраїнську газету чи журнал або видання зарубіжних країн та оплатити платіжною карткою вартість його передплати.

На порталі видання можна шукати як за назвою, так і за індексом. Крім того, для зручності користувачів, вони впорядковані в категорії та підкатегорії.

Оформити передплату можна також через листоношу, яка обслуговує будинок, а не йти у відділення. Для цього потрібно заповнити коротку онлайн-форму або зателефонувати до контакт-центру 0 800 300 545 та набрати цифру 9.

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Карантин, Укрпошта, Газети, Журнали, Передплата.
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