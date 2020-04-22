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В Укроборонпромі хочуть створити Фонд оборонного оздоровлення

В Укроборонпромі хочуть створити Фонд оборонного оздоровлення
15:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Фонд буде повністю зосереджений на реструктуризації, виробничій оптимізації, фінансовому оздоровленні проблемних підприємств, перенесенні виробництв і продажі надлишкового майна.

У державному концерні "Укроборонпром", в управлінні якого перебувають 137 державних підприємств оборонної галузі, мають намір створити Фонд оборонного оздоровлення. Про це повідомив заступник генерального директора Концерну Роман Бондар, який очолює Офіс трансформацій Укроборонпрому, йдеться на сайті Укроборонпрому.

"З метою відновлення низки підприємств ми створимо Фонд оборонного оздоровлення, в якому сконцентруємо повноваження і компетенції управління активами. Фонд буде повністю зосереджений на реструктуризації, виробничій оптимізації, фінансовому оздоровленні проблемних підприємств, перенесенні виробництв і продажі надлишкового майна. Гроші, звільнені у результаті реалізації нерухомості, будуть спрямовані на модернізацію виробництва і капітальні інвестиції у галузеві холдинги, згідно з затвердженими галузевими стратегіями", – сказав Бондар.

Як повідомлялось, Керівник Офісу трансформацій раніше розповів, що у результаті реформи державний концерн "Укроборонпром" перестане існувати, а замість нього будуть створені 6 галузевих холдингів: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарної та морської систем.

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В основі холдингів будуть найпрогресивніші і перспективні підприємства Концерну, які об’єднають державні підприємства однієї галузі.

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Укроборонпром, Реформа, Україна, Фонд оборонного оздоровлення.
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