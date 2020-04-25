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Криклій: Укрпошта розпочала процедуру продажу непрофільних активів

Криклій: Укрпошта розпочала процедуру продажу непрофільних активів
02:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Як розповіли в Мінінфраструктурі, усього Укрпоштою заплановано реалізувати близько 800 об'єктів нерухомості площею 132 тис. кв. м.

Комісія з розгляду питань стосовно розпорядження майном Міністерства інфраструктури України підтримала ініціативу Укрпошти щодо продажу непрофільних активів підприємства. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

“Ми запускаємо процедуру продажів непрофільних активів підприємствами галузі. Це завдання Президента, і це важливо робити для розвитку та модернізації компаній, а також для позбавлення їх від зайвих витрат на утримання та обслуговування таких активів. Укрпошта одна з перших долучилася до цього процесу і вже ініціювала продаж 30 об’єктів”, - сказав Криклій.

Зазначається, що об’єкти будуть реалізовуватись через електронний аукціон “ProZorro.Продажі”, згідно з незалежною оцінкою, загальна стартова ціна об’єктів становить 82,6 млн гривень.

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"Це не профільні об’єкти чи ті, що не використовуються в господарській діяльності компанії. Наприклад, окрім баз відпочинку, є також будівлі, що знаходяться в аварійному стані, та об’єкти, де взагалі лише фундамент. Щороку на утримання такого майна (сплату податків, комунальних послуг чи охорони) витрачаються мільйони гривень", - пояснили в міністерстві.

Як відомо, відповідно до указу Президента № 837 від 04 листопада 2019 року “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” до 31 грудня 2020 року Кабінету міністрів доручено вжити необхідних заходів щодо продажу непрофільних активів підприємств інфраструктури.

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Укрпошта, Владислав Криклий, Мининфраструктурі, Криклій.
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