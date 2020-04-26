Facebook запускає функцію групових дзвінків

Новини Бізнесу:В "кімнати" можна буде запрошувати до 50 осіб.

Компанія Facebook повідомила про запуск сервісу групових відеодзвінків Messenger Rooms. Відповідний прес-реліз був опублікований в п'ятницю, 24 квітня.

Відзначається, що Messenger Rooms дозволить "проводити час з друзями, коханими і тими, хто розділяє ваші інтереси".

"Створіть" кімнату "з Facebook або Facebook Messenger і запросіть приєднатися до вашого відеодзвінків будь-якого, навіть якщо у нього немає облікового запису в Facebook. В" кімнати "можна буде запрошувати до 50 осіб, обмеження за часом (дзвінків) не буде", - йдеться в заяві компанії.

Підкреслюється, що функція також стане доступна з Instagram Direct, WhatsApp і Portal.

Крім того, в Facebook оголосили про розширення функції відеодзвінків в WhatsApp. Незабаром в дзвінках і відеодзвінках в цьому додатку зможуть брати участь до восьми чоловік.

За останніми оцінками, сукупна щомісячна аудиторія Facebook перевищує 2,5 мільярда користувачів. За даними фахівців компанії, більше 2,9 мільярда людей у світі хоча б раз на місяць користуються одним з її сервісів.