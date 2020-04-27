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МАУ: з Маямі до Києва летять 259 пасажирів

МАУ: з Маямі до Києва летять 259 пасажирів
14:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Про це повідомило у Facebook Посольство України в США.

Спеціальний комерційний літак компанії МАУ забрав 259 пасажирів з Маямі до Києва, заплановано ще два – наприкінці квітня та на початку травня.

"27 квітня з Маямі вилетів вже четвертий комерційний спецрейс, організований за сприяння Посольства України в США, щоб громадяни могли повернутися додому зі США… За його прикладом буде організована низка інших спеціальних рейсів, які будуть здійснені за оголошенням уряду України під час карантинного періоду наприкінці квітня і у травні, та які нададуть можливість громадянам повернутись на Батьківщину з різних куточків світу", - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві поінформували, що цим спецрейсом з Маямі додому також повертаються 119 учнів з України, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX.

Наразі за сприяння посольства до України повернулися близько 1200 людей, які перебували в США, зокрема було здійснено два комерційні спецрейси з Нью-Йорка та один безкоштовний евакуаційний рейс з Вашингтона.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometer, загальне число випадків зараження коронавірусом у світі перевищило позначку в три мільйони осіб. Кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 у світі досягла 3 004 120 та включає 207 119 смертей від цієї хвороби і 882 772 одужання.

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У трійку найбільш вражених коронавірусом країн входять США (987 322 випадки), Іспанія (226 629 випадків) та Італія (197 675 випадків).

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.

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МАУ, Карантин, Майами, Київ, Переліт, Спеціальний комерційний літак.
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