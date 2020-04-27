Компанія Nikon зарустила безкоштовні курси фотографії на термін карантину

Новини Бізнесу:Компанія Nikon відкрила безкоштовний доступ до онлайн-уроків із професійної фотографії до кінця квітня.

"Місія Nikon завжди полягала в тому, щоб відкрити можливості для творців. У ці непевні часи ми можемо це зробити, допомагаючи творцям залишатися натхненими та зацікавленими в розвитку. Ось чому ми надаємо всі наші курси безкоштовно на весь квітень", − розповідають у компанії.

На освітній платформі Nikon можна пройти десять безкоштовних курсів тривалістю від 15 хвилин до 1 години.

Серед них − уроки фотографування пейзажів, дітей та тварин, макрозйомки, створення музичних кліпів та фото із зовнішнім спалахом.

Щоб переглянути онлайн-уроки, потрібно зареєструватися на сайті Nikon.