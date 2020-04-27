Скачать
Понеділок, 27.04.2020
КМУ виділив 6 млрд гривень на допомоги по безробіттю
КМУ виділив 6 млрд гривень на допомоги по безробіттю
У середу можуть дозволити відкриття ринків
У середу можуть дозволити відкриття ринків
Хав'єр Маскерано очолив рейтинг головних невдах в історії футболу
Хав'єр Маскерано очолив рейтинг головних невдах в історії футболу
Що потрібно робити, щоб заговорити англійською
Що потрібно робити, щоб заговорити англійською

Компанія Nikon зарустила безкоштовні курси фотографії на термін карантину

Компанія Nikon зарустила безкоштовні курси фотографії на термін карантину
16:12 Сьогодні Телеграф the-village Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Компанія Nikon відкрила безкоштовний доступ до онлайн-уроків із професійної фотографії до кінця квітня.

"Місія Nikon завжди полягала в тому, щоб відкрити можливості для творців. У ці непевні часи ми можемо це зробити, допомагаючи творцям залишатися натхненими та зацікавленими в розвитку. Ось чому ми надаємо всі наші курси безкоштовно на весь квітень", − розповідають у компанії.

На освітній платформі Nikon можна пройти десять безкоштовних курсів тривалістю від 15 хвилин до 1 години.

Серед них − уроки фотографування пейзажів, дітей та тварин, макрозйомки, створення музичних кліпів та фото із зовнішнім спалахом.

Facebook запускає функцію групових дзвінків

Щоб переглянути онлайн-уроки, потрібно зареєструватися на сайті Nikon.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Nikon, Фотография, Карантин, Курси.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Голос країни 10 сезон 15 випуск: як пройшов фінал проєкту і хто переміг
02 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
03 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
04 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
05 Від автора українських бестселерів вийде роман про Моцарта
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк
СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк
Мінцифри запустило електронний кабінет громадянина у додатку &quot;Дія&quot;
Мінцифри запустило електронний кабінет громадянина у додатку "Дія"
Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни
Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни
&quot;Месників&quot; назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року
"Месників" назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся