Команія OLX здійснила ребрендинг та оновила сайт

Новини Бізнесу:Платформа онлайн-оголошень OLX здійснює ребрендинг, в рамках якого представляється нове позиціонування компанії, оновлено дизайн та інтерфейс, відкривається ще більше можливостей для клієнтів.

Платформа онлайн-оголошень OLX здійснює ребрендинг, в рамках якого представляється нове позиціонування компанії, оновлено дизайн та інтерфейс, відкривається ще більше можливостей для клієнтів.

"Ми вийшли за рамки онлайн-оголошень. Тепер OLX - це можливість отримати відповіді на всі запити: знайти, купити і продати все, що потрібно - будь-яку послугу, цікаву роботу, стильні кросівки, квартиру вашої мрії, автомобіль або просто зробити добру справу", - повідомляється на сайті платформи в понеділок.

Компанія зазначає, що зміни також торкнулися і технічних характеристик сервісу.

"Стало простіше - зручна панель допоможе швидко переміщатися між повідомленнями, оголошеннями і вашим профілем на телефоні. Стало швидше - сортувати результати пошуку тепер можна відразу на сторінці пошуку. Стало зручніше – більше жодних назв фото замість фото у повідомленнях, тільки самі фото", - запевняють в OLX.

OLX - платформа онлайн-оголошень, яка об'єднує людей для купівлі, продажу або обміну товарами і послугами зі штаб-квартирою в Амстердамі.

Бренд ОLX було засновано у березні 2006 року, компанія розпочала активну роботу в Індії. У 2010 році ОLX стала частиною медіагрупи Naspers.

У квітні 2014 року сайти оголошень групи Naspers у Румунії, Болгарії, Казахстані, Білорусі, Угорщині та Польщі змінили свою назву на OLX. А у вересні український сайт оголошень Slando приєднався до мережі ОLX Group і також здійснив ребрендинг.