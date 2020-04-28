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Представництва UkraineInvest планують відкрити у кожній області України

Представництва UkraineInvest планують відкрити у кожній області України
14:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Представництва UkraineInvest планують відкрити у кожній області.

Про це під час інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons заявив секретар Національної інвестиційної ради України Леван Варшаломідзе.

«Що стосується роботи Ради (Національної інвестиційної Ради України – ред.). Я навіть хочу відзначити і інвестиційну агенцію UkraineInvest. Ми готуємо концепцію, і у травні ми презентуємо нову концепцію роботи. Ми хочемо стати більш прозорими і більш доступними. Тому що UkraineInvest, який сидить зараз у Кабміні, – наша ідея перевести його у відкриту зону… куди може зайти кожен і отримати повний обсяг наших послуг та консультацій. З часом ми плануємо відкрити представництво в кожній області», - зазначив Варшаломідзе.

Він закликав представників бізнесу пропонувати навіть "божевільні" ідеї, оскільки те, що здається божевільним сьогодні, може стати ключем до успіху завтра. На його думку, треба відійти від стереотипів, що в Україні можна розвивати лише певні сектори економіки, зокрема сільське господарство.

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Як повідомлялось, на Херсонщині 28 квітня ініціювали проведення інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons.

Ексочільник уряду Аджарської автономної республіки в 2004-2012 роках, випускник Київського національного університету Леван Варшаломідзе призначений секретарем Національної інвестиційної ради України указом Президента України №79/2020 від 12 березня 2020 року.

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Форум, Компания, Україна, Інвестиції, UkraineInvest, Представництва.
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