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Нафта Brent торгується вище 26 доларів за барель

Нафта Brent торгується вище 26 доларів за барель
08:18 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 26,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,26%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 18,84 долара за барель, втративши 4,75%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

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12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, угода набуває чинності з травня.

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Все по темі:

NAFTA, Барель, Ціна нафти, Нафта Brent.
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