Скачать
Понеділок, 04.05.2020
Польща почала видачу українцям робочих віз
Польща почала видачу українцям робочих віз
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Українка - в топ-10 найсильніших подач WTA
Українка - в топ-10 найсильніших подач WTA
Гурт Gorillaz і репер Skepta записали пісню, присвячену Тоні Аллену (Відео)
Гурт Gorillaz і репер Skepta записали пісню, присвячену Тоні Аллену (Відео)

У Wizz Air спрогнозували скільки триватиме невизначеність з авіаперевезеннями

У Wizz Air спрогнозували скільки триватиме невизначеність з авіаперевезеннями
11:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Авіаперевізник прогнозує, що невизначеність довкола авіаперевезень і пандемії триватиме, як мінімум, 2-3 місяці.

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі угорська компанія Wizz Air пояснює відкриття нової авіабази в Україні прихильністю до українського ринку та фінансовою стабільністю, яка дозволила це робити.

Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю для ЕП.

"Це (відкриття нової бази у Львові - ЕП) пов'язано із нашою прихильністю до України та продовженням розширення діяльності на ринку.

Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів. Ми працювали в Україні понад десять років і будемо продовжувати розвиватися", - повідомляє Міхалопулос. 

У Wizz Air визнають, що невизначеність довкола авіаперевезень і пандемії триватиме, як мінімум 2-3 місяці.

"Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці й ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", - резюмує комерційний директор компанії.

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі Wizz Air з 1 липня 2020 року відкриває нову базу в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, де розмістить один літак Airbus A320, а також запускає 7 нових маршрутів з України.

SkyUp літатиме з травня 2020 року з Києва до Будапешта та Стамбула

Wizz Air з 24 березня призупинив виконання рейсів в/зі своєї бази в міжнародному аеропорту «Київ» у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів України про тимчасове закриття більшості українських аеропортів.

Довідка УНІАН. Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, який виконує рейси за понад 700 маршрутах з 25 баз, поєднуючи 155 напрямків у 45 країнах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Авиакомпания, Wizz Air, Літаки, Авіарейси.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
03 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
04 Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича
05 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Помер Володимир Бойко, музикант гурту &quot;Ласковый май&quot;
Помер Володимир Бойко, музикант гурту "Ласковый май"
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 4 травня
Найважливіша інформація про коронавірус у світі за 4 травня
У ВООЗ розповіли наслідки коронавірусу на організм після одужання
У ВООЗ розповіли наслідки коронавірусу на організм після одужання
У Wizz Air спрогнозували скільки триватиме невизначеність з авіаперевезеннями
У Wizz Air спрогнозували скільки триватиме невизначеність з авіаперевезеннями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся