У Wizz Air спрогнозували скільки триватиме невизначеність з авіаперевезеннями

Новини Бізнесу:Авіаперевізник прогнозує, що невизначеність довкола авіаперевезень і пандемії триватиме, як мінімум, 2-3 місяці.

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі угорська компанія Wizz Air пояснює відкриття нової авіабази в Україні прихильністю до українського ринку та фінансовою стабільністю, яка дозволила це робити.

Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю для ЕП.

"Це (відкриття нової бази у Львові - ЕП) пов'язано із нашою прихильністю до України та продовженням розширення діяльності на ринку.

Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів. Ми працювали в Україні понад десять років і будемо продовжувати розвиватися", - повідомляє Міхалопулос.

У Wizz Air визнають, що невизначеність довкола авіаперевезень і пандемії триватиме, як мінімум 2-3 місяці.

"Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці й ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", - резюмує комерційний директор компанії.

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі Wizz Air з 1 липня 2020 року відкриває нову базу в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, де розмістить один літак Airbus A320, а також запускає 7 нових маршрутів з України.

Wizz Air з 24 березня призупинив виконання рейсів в/зі своєї бази в міжнародному аеропорту «Київ» у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів України про тимчасове закриття більшості українських аеропортів.

Довідка УНІАН. Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, який виконує рейси за понад 700 маршрутах з 25 баз, поєднуючи 155 напрямків у 45 країнах.