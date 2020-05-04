Сервіс Uber Eats покидає Україну

Новини Бізнесу:Одночасно у компанії заспокоїли - сервіс поїздок з Uber нікуди не йде та продовжує працювати як зазвичай.

Сервіс з доставки їжі Uber Eats вирішив вже з наступного місяця припинити свою діяльність в Україні.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Після тривалої співпраці з місцевими ресторанами для здійснення зручної й надійної доставки їжі ми прийняли непросте рішення припинити роботу сервісу Uber Eats в Україні з середи, 3 червня", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що дуже засмучені через припинення роботи Uber Eats в Україні, проте планують й надалі пропонувати поїздки з Uber.

"Наразі ми передусім прагнемо зменшити можливі негативні наслідки цього рішення для наших дорогоцінних працівників, ресторанів- і кур’єрів-партнерів, а також клієнтів, які нас підтримували", - підкреслили у прес-службі.

Користуючись нагодою, у компанії подякували всій спільноті Uber Eats в Україні – від партнерів до замовників їжі – за підтримку.