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Wizz Air запровадила нові правила на своїх літаках

Wizz Air запровадила нові правила на своїх літаках
14:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Вони запрацювали з 1 травня.

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі угорська компанія Wizz Air з 1 травня запровадила нові правила під час польотів на період пандемії коронавірусу.

Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю для ЕП.

"Пасажирам рекомендується реєструватися на посадку та купувати послуги онлайн. Також ми рекомендуємо користуватися кіосками для самостійної здачі багажу та скрінінгом пунктів контролю безпеки зі швидким доступом для подальшого забезпечення фізичної дистанції під час підготовки до посадки. Крім того, на наших літаках встановлені фільтри HEPA, що очищують повітря в салоні від 99,97% вірусів і бактерій, але члени екіпажу та пасажири все одно мають носити маски впродовж польоту", - зазначив він.

За його словами, екіпаж також роздаватиме пасажирам дезінфікуючі серветки та перестане розповсюджувати бортові журнали. Серед рекомендацій є і безконтактна оплата на борту літака.

"На тих рейсах, де це дозволяє завантаження, екіпаж спостерігатиме за дотриманням дистанції між сидіннями. Також ми чітко виконуємо графік щоденного прибирання літаків: наразі їх дезінфікують вночі та з урахуванням усіх рекомендацій", - розповів Міхалопулос.

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Щодо вартості квитків комерційний директор Wizz Air налаштований оптимістично. Він вважає, що після пандемії попит значно збільшиться.

"Ми зараз вивчаємо попит на ринку і можливості перевізників цей попит задовольнити. Дуже цікаво спостерігати за тим, що зараз відбувається в Китаї: там зростає попит, тому що люди протягом тривалого періоду часу залишалися вдома. По суті це початок сезону і зараз попит зростає. Змінюється географія подорожей, звичайно, люди будуть більше подорожувати до тих місць, які менше були уражені коронавірусом, але попит зростає і наша мета – задовольнити цей попит", - підкреслює він.

Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі Wizz Air з 1 липня 2020 року відкриває нову базу в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, де розмістить один літак Airbus A320, а також запускає 7 нових маршрутів з України.

Wizz Air з 24 березня призупинив виконання рейсів в/зі своєї бази в міжнародному аеропорту «Київ» у зв'язку з рішенням Кабінету міністрів України про тимчасове закриття більшості українських аеропортів.

Лоукостер Wizz Air з 1 травня відновив рейси з аеропорту Відня в деякі міста Європи. Перші літаки вирушать до Дортмунда, Ейндховена, Салонік, Лісабону й Осло. Протягом місяця список розширять Рим, Мілан, Тенеріфе і Валенсія.

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Авиакомпания, Пандемия, Wizz Air, Нововведення, Рейси, Правла.
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