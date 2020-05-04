Група компаній "Нова пошта" за 2019 рік збільшила чистий прибуток на 73%

Новини Бізнесу:Група компаній "Нова пошта" у 2019 році отримала 13,453 млрд грн чистого доходу, що на 27,94% більше, ніж у 2018 році.

Відповідно до річного фінзвіту компанії за МСФЗ у системі розкриття інформації НКЦПФР, чистий прибуток компанії в 2019 році становив 782,954 млн грн, що на 72,97% більше порівняно з попереднім роком.

Операційний прибуток компанії минулого року становив 1,024 млрд грн проти 493,746 млн грн роком раніше, а валовий - 2,949 млрд грн (1,965 млрд грн).

Як повідомлялося, "Нова пошта" у 2019 році доставила понад 212 млн од. відправлень, що на 22% більше, ніж у 2018 році.

"Нова пошта" у 2020 році планує інвестувати в розвиток інфраструктури $100 млн: запустити другу чергу Київського інноваційного термінала; побудувати чотири великі інноваційні центри з автоматизованою сортувальною системою в Броварах, Дніпрі, Одесі та Харкові; побудувати перший вантажний термінал із роботизованою системою сортування палет і великогабаритних вантажів, модернізувати відділення і впровадити нове обладнання для підвищення швидкості обслуговування клієнтів. Крім того, велику частину інвестицій буде спрямовано на інформаційні технології та розвиток мобільних сервісів.