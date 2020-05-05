Авіакомпанія Lufthansa скасувала більшість рейсів до літа

Новини Бізнесу:З 18 травня Lufthansa має намір відновити польоти з Франкфурта до Афін, Порту та Гетеборга.

Авіакомпанії Lufthansa Group скасувала більшість рейсів до 31 травня через триваючі обмеження на подорожі по всьому світу.

Регулярні польоти за обмеженою кількістю напрямів, згідно з повідомленням групи, будуть виконувати тільки Lufthansa, Swiss Eurowings, повідомляє avianews.com.

Роботу Austrian Airlines і Brussels Airlines майже повністю зупинено з березня. Авіакомпанії виконують лише поодинокі рейси для перевезення вантажів або евакуації громадян країн своєї реєстрації.

З 18 травня Lufthansa має намір відновити польоти з Франкфурта в Афіни, Порту та Гетеборг. Загальне число щотижневих середньомагістральних рейсів за напрямками з Франкфурта і Мюнхена до Німеччини та Європи збільшиться з нинішніх 280 до 330.

Також авіакомпанія виконуватиме 15 далекомагістральних рейсів на тиждень з Франкфурта в Ньюарк, Чикаго, Сан-Паулу, Бангкок і Токіо.

Swiss збереже до кінця травня польоти з Цюріха і Женеви в Ньюарк, які зараз виконуються три рази на тиждень, а також обмежене число рейсів в міста Європи.

Скорочена маршрутна програма Eurowings включає напрямки з Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта і Кельна до Німеччини та Європи.

В Austrian Airlines прогнозують, що в літньому сезоні 2020 року попит на пасажирські авіаперевезення складе лише 25%-50% від рівня 2019 року і повернеться на докризовий рівень не раніше 2023 року.