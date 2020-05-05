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Укрпошта введе в обіг поштову марку до Дня Перемоги

Укрпошта введе в обіг поштову марку до Дня Перемоги
16:23 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:До Дня пам’яті та примирення компанія вирішила вшанувати пам’ять та подвиги ветеранів випуском поштової марки та конверту “Пам’ятаємо.

Укрпошта 8 травня введе в обіг поштову марку “Пам’ятаємо. 1/9/1939 — 2/9/1945” у рамках відзначення 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

“8 травня Укрпошта вводить в обіг поштову марку „Пам’ятаємо. 1/9/1939 — 2/9/1945“ у рамках відзначення 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”, — сказано у повідомленні.

“Поштова марка „Пам’ятаємо. 1/9/1939 — 2/9/1945“ випущена тиражем у 130 000 примірників. Номінальна вартість марки — 9 грн, конверту „Перший день“ — 4,00 грн. Дизайн поштового випуску, який розробляв відомий український художник-графік Володимир Таран, містить „мак“ — символ пам’яті полеглих (автор — Сергій Мішакін) та важливі для українців історичні дати”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що 8-го травня, у День пам’яті та примирення, на київському головпоштамті (вул. Хрещатик, 22) відбудеться спецпогашення марки “Пам’ятаємо. 1/9/1939 — 2/9/1945” спеціальним поштовим штемпелем “Перший день”

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Окрім того, цього року до Дня пам’яті та примирення компанія вирішила вшанувати пам’ять та подвиги ветеранів випуском поштової марки та конверту “Пам’ятаємо. 1/9/1939 — 2/9/1945”, а листівки запропонувала підписати українцям у рамках Всеукраїнської благодійної акції “Подякуй ветерану на відстані”.

Так, з 30 квітня і до 9 травня на сайті компанії можна написати побажання та слова подяки ветеранам, а Укрпошта безкоштовно роздрукує та доставить листівку у руки одному з 12 тис. ветеранів. Також на сайті можна оплатити набір продуктів та передплатити періодику для ветеранів.

Нагадаємо, Укрпошта запустила послугу “Доставка грошей додому”, яка дозволяє під час карантину без комісії доставити кошти з рахунку картки напряму додому листоношею.

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Укрпошта, Марка, Україна, 9 травня, День Перемоги.
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