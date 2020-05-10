Авіакомпанія "Белавіа" вивозить із Анголи і Судану білорусів, українців і росіян

Новини Бізнесу:Білоруська авіакомпанія "Белавіа" виконує чартерний рейс з вивезення білорусів, українців і росіян з Анголи і Судану.

Білоруська авіакомпанія "Белавіа" виконує чартерний рейс з вивезення білорусів, українців і росіян з Анголи і Судану.

"На борту перебувають понад 60 осіб. З них 41 білорус, шість українців і дев'ять росіян. Люди в цих країнах були переважно на роботі - у службових відрядженнях", - повідомив заступник генерального директора з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності авіаперевізника Ігор Чергінець.

Його цитує держагентство БелТА.

Літак вилетів 9 травня через Луанду (Ангола) в Хартум (Судан), у неділю борт прибуде до Мінська.