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МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
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МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками

МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
19:22 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Unsplash

Новини України:Міністерство закордонних справ стверджує, що загальних обмежень виїзду громадян України за кордон не існує.

Про "Європейській правді" повідомили у офіційному роз’ясненні прес-служби МЗС.

Як відомо, раніше низка іноземних дипмісій, включно із посольством Великої Британії яке опублікувало офіційне повідомлення, стверджували, що Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС.

Втім, у МЗС наполягають, що це обмеження стосується лише перетину кордону у "закритих" пунктах перетину, передусім у аеропортах.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні, Уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення", - йдеться у поясненні. "МЗС проінформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні", лише про перелік цих пунктів, пояснили у міністерстві.

Варто зауважити, що саме цих пунктів перетину кордону - передусім аеропортів - стосуються обмеження, про які повідомлялося раніше. У посольстві Великої Британії раніше повідомляли, що обмеження стосуються також перетину наземного кордону; виходячи з пояснень МЗС, це повідомлення є хибним.

При цьому в МЗС пояснюють, що вони не надають дозволи чи відмови у дозволі на виїзд за кордон і не передавали таку інформацію дипустановам. "Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема, тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - пояснили у пресслужбі дипвідомства.

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Натомість МЗС є комунікатором, що передає інформацію від посольств до інших органів влади, що мають право ухвалювати необхідні рішення.

"В умовах пандемії коронавірусу МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні", - пояснили у дипвідомстві.

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МЗС, "Кордон", Літаки, Українці, Громадяни.
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