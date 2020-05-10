Вісім літаків повернули в Україну понад 500 громадян

Новини України:Понад 560 українців евакуювали літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена та Риги в Україну.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Понад 560 громадян України прибули до "Борисполя" минулої доби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили вчора вісім пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів. Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена та Риги в Україну прибули громадяни України.

"Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття", - додали у ДПСУ.

У ході паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку "Дій вдома", який усі пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 15,4 тисячі громадян.