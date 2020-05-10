Ляшко: поки в країні діє карантин, доти будуть носити маски

Новини України:Масковий режим може завершитися до кінця літа у разі зменшення кількості нових випадків COVID-19 у період карантину в Україні.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо кількість випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невід'ємним "другом" до кінця цього року", - сказав він.

За словами Ляшка, поки в країні діє карантин, доти зберігатиметься вимога носити маски, користуватись антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції.

Посадовець також підкреслив, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

"...У нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину - 22 травня. Будемо дивитися розвиток епідситуації", - додав головний держсанлікар.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмежувальні заходи будуть послаблені.