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Затвердили роботу перукарень, парків та магазинів в умовах карантину

Затвердили роботу перукарень, парків та магазинів в умовах карантину
15:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Затвердив постановами головного державного санітарного лікаря України тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину", - написав Ляшко.

Зокрема, йдеться про роботу в умовах карантину перукарень та салонів краси, закладів громадського харчування, торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, здійснення дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях,

надання стоматологічної допомоги, роботу закладів стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального захисту населення.

Ляшко підкреслив, що послаблення карантину не скасовує правил безпеки щодо COVID-19.

"Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя та здоров’я людей і поступовим запуском економіки. ️Тому організація необхідних протиепідемічних заходів та їх дотримання є надважливими питаннями!" - наголосив головний держсанлікар.

Найважливіше про коронавірус за 10 травня

З 11 травня в Україні буде запроваджений перший етап послаблень обмежувальних заходів. Зокрема, буде дозволено торгівлю непродовольчими товарами у магазинах, роботу перукарень і салонів краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно), діяльність невеликих виробництв непродовольчих товарів та підприємств побутового обслуговування, роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

Крім того, дозволено діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів, надання стоматологічної допомоги.

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Правила, Карантин, Пандемия, Україна.
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