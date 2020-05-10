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Найважливіше про коронавірус за 10 травня

Найважливіше про коронавірус за 10 травня
13:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:У світі зафіксовано вже понад 4 мільйони випадків хвороби COVID-19. В Україні коронавірус виявлено у понад 15 тисяч людей.

Коронавірус у світі - статистика

У світі продовжується боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції в низці країн продовжують діяти суворі карантинні обмеження.

Станом на ранок 10 травня кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 4 мільйони. Жертвами хвороби стали понад 279 тисяч людей.

Водночас одужали від хвороби більш ніж 1,3 мільйона пацієнтів.

В Україні наразі лабораторно підтверджено 15 232 випадки захворювання на COVID-19. Із них 391 випадок – летальний, одужали від хвороби 3060 українців.

За минулу добу від коронавірусної інфекції померло 15 людей.

У столиці станом на ранок 10 травня кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 збільшилася до 1 805. При цьому 37 випадків - летальні.

Минулої доби коронавірус виявили ще у 34 киян.

У Збройних силах України наразі 41 військовий хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, одужали 54 особи, дві людини померли.

Напередодні зареєстровано два нові випадки інфікування коронавірусом.

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Сьогодні, на думку лікаря-вірусолога, Україна готова до відновлення роботи метро, однак найближчі два роки потрібно буде носити маски у громадському транспорті.

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Статистика, Світ, Коронавірус, Інфіковані, 10 Травня, Найважливіше.
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