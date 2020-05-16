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Air Canada звільнить більше половини співробітників

Air Canada звільнить більше половини співробітників
09:03 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:За оцінками компанії, постраждають від 19 тисяч до 22,8 із 38 тисяч співробітників. Усім їм розіслали листи з цією новиною електронною поштою.

Найбільша канадська авіакомпанія Air Canada оголосила, що прийняла рішення до 60% скоротити кількість співробітників для економії коштів і розподілу навантаження при швидкому зниженні трафіку.

Керівництво змушено піти на масові скорочення через загальну ізоляцію. Люди набагато менше літають. Кількість рейсів Air Canada скоротилася на 95%, 225 літаків компанії простоюють.

Скорочення почнуться 7 червня.

Канадський Союз державних службовців (CUPE) заявив, що він перебуває в заключній стадії переговорів з Air Canada щодо пом'якшення наслідків та інших питань.

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Профспілка, яка захищає інтереси бортпровідників компанії, попросить їх скоротити робочий день, піти у відпустку на термін до двох років або звільнитися з наданням привілеїв на перельоти.

Пандемія коронавірусу COVID-19 фактично зупинила авіаперевезення. Скасувалася безпрецедентна кількість рейсів у всьому світі. Авіакомпаніям доводиться шукати способи компенсувати свої збитки.

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Авиакомпания, Авиа, Air Canada, Звільнення, Співробітники.
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