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Укртранснафта запобігла зловмисному пошкодженню нафтопроводу “Дружба”

Укртранснафта запобігла зловмисному пошкодженню нафтопроводу “Дружба”
03:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:“Укртранснафта” ліквідувала зловмисне пошкодження нафтопроводу.

У суботу, 16 травня, працівники безпеки АТ “Укртранснафта” виявили зловмисне пошкодження магістрального нафтопроводу “Дружба” у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба “Укртранснафти”.

Зазначається, що спеціалісти компанії заявили про “знахідку” до правоохоронних органів. За фактом вчинення правопорушення відкрито кримінальне провадження.

Також на місці ушкодження труби було виявлено відвід для несанкціонованого відбору нафти довжиною понад 250 м.

“Аварійно-відновлювальна бригада Товариства оперативно ліквідувала зловмисне пошкодження нафтопроводу. „Дружба“ працює у звичайному режимі та продовжує забезпечувати надійну перекачку нафти для потреб європейських НПЗ”, — повідомили у пресслужбі.

У пресцентрі додали, що впродовж минулого року “Укртранснафта” ліквідувала понад два десятки незаконних врізок до нафтопроводів, більша частина з яких припадає саме на магістральний нафтопровід “Дружба”. “У 2019 році Укртранснафта витратила на ліквідацію „врізок“ понад 600 тис. грн”, — нагадали у акціонерному товаристві.

Напоминаем, двох жителів Сумщини судитимуть за невдалу спробу вкрасти нафту і пожежу на свердловині.

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Укртранснафта, Дружба, Нафтопровід.
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