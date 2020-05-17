МАУ закрила продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня

Новини Бізнесу:Прогноз розвитку ситуації в галузі є дуже несприятливим, констатував президент компанії.

Авіакомпанія МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.

Про це повідомляє Avianews, посилаючись на президента авіакомпанії Євгена Дихне.

За його словами, прогноз розвитку ситуації є дуже несприятливим, і Україна є частиною глобального тренду. Галузь зможе вийти на заплановані для 2020 року показники лише у 2023 році.

Дихне вважає, що в першу чергу будуть відновлюватися середньомагістральні перельоти, що вплине на структуру флоту авіакомпаній, які почнуть виводити старі і далекомагістральні літаки.

«Пріоритетом діяльності авіакомпаній стане зниження витрат шляхом ефективного управління своїм парком. Вони будуть використовувати закінчення дії договорів для скорочення парків, а також намагатися знижувати лізингові платежі», — зазначив він.

На його думку, криза спричинить зміну сервісу в аеропортах та на борту літаків. Будуть тимчасово закриті бізнес-зали, магазини Duty Free. На рейсах заборонять провезення ручної поклажі в салоні, а замість гарячого харчування почнуть видавати запаковані страви.